PREA Group vermittelt Projektentwicklung „Carré am Yachthafen“ in Werder

Berlin: Die PREA Group hat im Zuge einer Share-Deal-Transaktion ein ca. 10.624 qm großes Grundstück in Werder an der Havel an die Deutsche-Wohnen-Tochter Quarterback Immobilien AG vermittelt. Verkäufer ist die MCG blueorange GmbH, ein Gemeinschaftsunternehmen der 100%igen Immobilientochter der Volksbank Braunschweig Wolfsburg und der MCG Management Capital Group GmbH.

Auf dem Grundstück sollen bis zum Frühjahr 2023 insgesamt 111 Miet- und Eigentumswohnungen, 14 Gewerbeeinheiten und 178 Außen- und Tiefgaragenstellplätze mit einer Mietfläche von ca. 12.980 qm und einer Bruttogrundfläche von ca. 18.900 qm entstehen. Die Projektentwicklung „Carré am Yachthafen“, für die bereits eine Baugenehmigung vorliegt, wurde innerhalb von lediglich sechs Wochen im Rahmen einer Off-Market-Transaktion veräußert.