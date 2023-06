Premier Inn eröffnet im ehemaligen Kaufhaus Wöhrl in Dresden

Dresden: Meilenstein an der Prager Straße 8/8a: VALUES Real Estate begrüßt seinen Mieter Premier Inn, der im ehemaligen Kaufhaus Wöhrl sein 50. Haus in Deutschland offiziell eröffnet hat. Damit kann VALUES Real Estate die Transformation des rund 10.000 qm Bruttogeschossfläche umfassenden ehemaligen Kaufhauses nach gut zwei Jahren Bauzeit nahezu abschließen. Das Premier Inn Dresden City Prager Straße bietet in den vier oberen Geschossen 200 Doppelzimmer an.

Während das Erdgeschoss und die drei Untergeschosse des ursprünglichen Gebäudes bestehen blieben, errichtete VALUES die fünf Obergeschosse neu. Neben bereits bestehenden Bestandsmietern, wie dem Kosmetikhändler Lush, eröffnete DOUGLAS im Januar seinen neuen Flagshipstore im Erdgeschoss. Gegen Ende 2023 wird ein Telekom-Shop hinzukommen. Gastronomische Angebote werden den Mietermix abrunden.

Das Gebäude ist Bestandteil das zweigliedrigen Ensembles Prager Str. 8 und 8a, welches zum institutionellen Fonds BVK-VALUES-Immobilienfonds-CBD gehört. Es umfasst rund 15.000 qm Fläche sowie eine Tiefgarage mit 155 Stellplätzen.