Premier Inn, kbo-Inn-Salzach-Klinikum und Creditreform übernehmen Mietflächen im Quartier LOKHÖFE

Rosenheim: Die Quartiersentwicklung „Lokhöfe“ gewinnt weitere Mieter. Entwickelt wird das Areal von S&P Commercial Development.

Die britische Hotelkette Premier Inn wird in den Lokhöfen ein Premium-Economy-Hotel mit 145 Zimmern eröffnen. Die Eröffnung ist für den 29. November 2024 geplant.

Das kbo-Inn-Salzach-Klinikum verlagert seinen Rosenheimer Standort in die Lokhöfe. In dem neu errichteten 10-stöckigen Businesstower, der das Quartier aus westlicher Richtung erschließt, bezieht die Klinik auf etwa 1.600 qm Fläche die 2. bis 4. Etage und bietet dort künftig neben der bisherigen teilstationären Versorgung auch ambulante Behandlungen sowie ein Angebot zur aufsuchenden Pflege an.

Auch Creditreform hat die neuen Büroräume im Quartier Lokhöfe übernommen. Das Unternehmen verlegt seinen bisherigen Standort in das neue Quartier.

Rund 82% der gewerblichen Flächen sind bereits vermietet und an die Mieter übergeben worden. Die Gesamtfertigstellung des Quartiers inklusive Außenanlagen und Begrünung wird voraussichtlich bis Anfang des kommenden Jahres erfolgen.