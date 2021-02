Premier Inn mietet Hotel in Hannover von Bavaria Investments

Hannover : Das Portfolio von Premier Inn umfasst nun 69 Hotels in Deutschland. Die britische Hotelgruppe übernimmt am15. Februar 2021 das Star Inn Hannover mit 179 Zimmern und wird damit Mieter in der Bavaria Investments gehörenden Immobilie. Das neue Übernachtungsangebot direkt am Hauptbahnhof mit zudem 51 Parkplätzen wird das erste Premier Inn in Hannover, zwei weitere Projekte in der niedersächsischen Landeshauptstadt befinden sich in der Frühphase der Entwicklung. Das Haus in der Hamburger Allee 65 ist aktuell aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen, wird aber – sobald es die Situation zulässt – als Premier Inn Hannover City University wiedereröffnet.