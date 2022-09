PRIMONIAL REIM GERMANY erwirbt Healthcare-Portfolio

Frankfurt: Primonial REIM Germany erwirbt im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Transaktion neun Gesundheitsimmobilien, die an die Unternehmensgruppe ProCurand vermietet sind. Sechs von den Einrichtungen befinden sich in Brandenburg, zwei in Sachsen-Anhalt und eine in Berlin.

Die Akquisition wurde für Primovie getätigt, einem von Primonial REIM France verwalteten Publikumsfonds.

Das Portfolio besteht aus neun gemischt genutzten Immobilien mit insgesamt 687 Betten in Pflegeeinrichtungen und 454 Einheiten für betreutes Wohnen. Im Rahmen der Transaktion wurde mit dem Verkäufer, der ProCurand Unternehmensgruppe, ein Triple-Net-Mietvertrag mit einer Laufzeit von zwanzig Jahren abgeschlossen.