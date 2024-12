PRIMUS erwirbt Grundstück für Mietwohnungsbau in Berlin

Berlin: Die PRIMUS Immobilien AG hat in der Blücherstraße 26B in Kreuzberg ein Grundstück für eine Mietwohnentwicklung erworben. Auf dem Grundstück befindet sich ein 1965 errichtetes neunstöckiges Wohnhaus, welches im Zuge der Maßnahmen energetisch saniert werden soll. Ergänzt wird das Grundstück durch vier Neubauten mit bis zu sechs Etagen. Der Bauvorbescheid ist bereits erteilt. Nachhaltigkeitszertifizierungen nach DGNB-Gold- sowie QNG-Plus im Neubau sind angestrebt. Im Sockel der Gebäude ist eine gewerbliche Nutzung in Form von Einzelhandel oder Nahversorgern geplant. Insgesamt sollen ca. 320 Wohneinheiten auf über 16.000 qm BGF entstehen. Der Baustart ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen.

Als Transaktionsberater war Paragonia Partners tätig.