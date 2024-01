Wolfsburg: Primus Valor erwirbt für ihren Fonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (kurz: ICD 11 R+) eine Liegenschaft mit 40 Wohneinheiten, verteilt auf über 2.100 qm. Auf den jüngsten Fonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (kurz: ICD 12 R+) entfallen im Zuge der Investition in Wolfsburg 87 Wohneinheiten mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 4.300 qm.