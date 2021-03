Primus Valor Gruppe baut hauseigene Objektverwaltung durch regionalen Ankauf weiter aus

Mannheim/Heidelberg : Mit dem Erwerb der „Heidelberger Hausverwaltung GmbH“, welche in der Rhein-Neckar-Region zu den großen mittelständigen Unternehmen im Bereich der Immobilienverwaltung zählt, hat die Primus Valor Gruppe Anfang März die hauseigene Objektverwaltungssparte weiter ausgebaut. Durch die Akquise des seit über 30 Jahren am Markt agierenden Unternehmens wächst die Mitarbeiterzahl der PV-Gruppe um 20 auf nunmehr 85 Mitarbeiter an. Mit aktuell gut 4.000 Verwaltungseinheiten verdoppelt sich der Einheitenbestand der Custodus Objektmanagement GmbH, die Hausverwaltung der Primus Valor Gruppe, auf nun über 8.000 Einheiten.