Principal® berät PAREF Gestion beim Kauf zweier Immobilien

Frankfurt: Principal Asset ManagementSM hat über seinen Investment-Management-Arm in seiner Eigenschaft als Asset- und Transaktionsmanager den von PAREF Gestion gemanagten Fonds Novapierre Allemagne 2 SCPI beim Erwerb von zwei Immobilien in Deutschland beraten.

Zum einen handelt es sich um eine Immobilie in Regensburg, Verkäufer ist die Sontowski & Partner Group mit ihrem Transaktionspartner S&P Grund Invest. Ankermieter der ca. 12.000 qm großen Immobilie sind Toom Baumarkt und McFit. Principal wurde in technischen Fragen von der Kroll REAG GmbH beraten. BB Property Investments fungierte als Makler für die Transaktion.

Das zweite Objekt ist ein Fachmarktzentrum in Weiterstadt mit ca. 4.200 qm Mietfläche. Die Immobilie ist langfristig an Tegut und Penny vermietet. Principal wurde bei Rechts- und Steuerangelegenheiten von Disput Hübner und bei der technischen Due Diligence von der x.project AG beraten. Groenewold Tiedemann Griffel Partnerschaft mbB beriet den Verkäufer in rechtlichen Angelegenheiten und Lührmann fungierte als Makler für die Transaktion.