Bremen: Die Robert C. Spies Gewerbe & Investment GmbH & Co. KG hat eine ca. 500 qm große Bürofläche am Domshof 8-12 vermittelt. Neuer Mieter ist die M.M. Warburg & CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien, die die neuen Büroflächen im dritten Obergeschoss zum 1. Dezember 2023 bezieht. Vermieter ist die Domshof 8-12 GmbH.