Berlin: Die Deutsche Konsum REIT-AG hat die Einzelhandelsimmobilie an der Blankenburger Straße 145 in Pankow an einen privaten Investor verkauft. Das Grundstück umfasst ca. 4.700 qm. Langfristiger Mieter ist der Lebensmitteleinzelhändler Netto Markendiscount mit einer Fläche von ca. 990 qm. JLL hat den Käufer beraten und die Transaktion vermittelt.