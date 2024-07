PROJECT Immobilien: 6 Berliner Projekte werden fertig gebaut

Berlin: Der Insolvenzverwalter der PROJECT Immobilien-Gruppe, Volker Böhm von der Kanzlei Schultze & Braun, beauftragt die lokalen Bauunternehmen Hoch Plus Berlin GmbH und DAR Hausbau GmbH mit der Fertigstellung von 6 Bauprojekten: das Gewerbe-Projekt „Tempelhofer Damm 156“, das Projekt „Billy Wilder Livin“ in der Billy-Wilder-Promenade 20 mit 71 Wohnungen, das Projekt „MALMÖ28“ in der Malmöer Str. 28 (84 Wohnungen), das Projekt „Vive la Rose“ im Rosenthaler Weg 50 (54 Wohnungen), das Projekt „Studio Living Berlin B.2“ in der Wiesenstraße 11 (67 Wohnungen) und für das Projekt „Studio Living Berlin B.3“ in der Rembrandtstraße 20-21 (52 Wohnungen).