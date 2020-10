PROJECT Immobilien bietet attraktive Mietflächen in direkter Nähe zum neuen Berliner Flughafen BER

Berlin : Um den Bedarf an Büro- und Gewerbeflächen in der Region rund um den neuen Hauptstadtflughafen BER zu decken, bietet der Projektentwickler PROJECT Immobilien Gewerbe AG vier moderne Neubauten in der direkten und näheren Umgebung des BER.

Der Büro- und Gewerbeflächen-Neubaukomplex „B3.OFFICES“ in der Alexander-Meißner-Straße 6-10 im Business Park Berlin liegt lediglich acht Minuten entfernt. Das erste von drei geplanten Gebäuden befindet sich mit ca. 7000 qm aktuell im fortgeschrittenen Bau. Direkt nebenan am Standort in der Alexander-Meißner-Straße 2 und 4 entwickelt die PROJECT Immobilien Gewerbe AG außerdem ein Boardinghaus und zwei Design Hotels.

In der Silbersteinsteinstraße 16 im Berliner Stadtteil Neukölln und damit rund 15 Minuten vom neuen Hauptstadtflughafen entfernt entsteht der 2.500 qm große Büro- und Gewerbeneubau „SIL/BER workspace“. Baubeginn ist voraussichtlich im ersten Quartal 2021.

Rund 20 Minuten liegen zwischen dem BER und dem Technologie- und Wissenschaftspark Wildau südöstlich von Berlin. Hier realisiert der Projektentwickler den Gewerbe- und Büroneubau „NUWO“ mit insgesamt ca. 8.300 qm Mietfläche. Der Bau startet voraussichtlich im ersten Quartal 2021.

Am Tempelhofer Damm 156 errichtet die PROJECT Immobilien Gewerbe AG den Büroneubau „CUBUS 156“ mit einer Gesamtnutzfläche bis zu 2.700 qm.