PROJECT Immobilien schließt Kaufvertrag mit Premier Inn direkt am Flughafen BER

Berlin: Die PROJECT Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH hat den Hotelneubau in der Alexander-Meißner-Straße 2 im Business Park Berlin an eine Tochtergesellschaft der Premier Inn Holding GmbH verkauft. Das Hotel mit 296 Zimmern sowie 53 Pkw-Stellplätzen direkt am Flughafen BER und nahe zum Tesla-Werk Grünheide befindet sich bereits im Bau. Voraussichtlich im dritten Quartal 2022 wird das Gebäude mit einer Gesamtmietfläche von 9.785 qm fertiggestellt. Rechtlich beraten wurden PROJECT von DLA Piper und Premier Inn von Taylor Wessing.