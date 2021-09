PROJECT Immobilien verkauft letzte Wohneinheit des Neubaus „LEON“ in Nürnberg

Nürnberg : Mit der Beurkundung der letzten Eigentumswohnung hat PROJECT Immobilien den Verkauf des Wohnneubaus „LEON“ in der Orffstraße 21 erfolgreich abgeschlossen. Der KfW-55-Neubau auf dem rund 1.800 qm großen Grundstück hat eine Gesamtwohnfläche von ca. 4.400 qm verteilt auf 67 Wohneinheiten. Das Gesamtverkaufsvolumen beträgt rund 21,3 Mio. Euro.

In Nürnberg hat PROJECT Immobilien aktuell noch drei weitere Objekte im Verkauf: das Projekt „PARK LANE“ in der Bayreuther Straße 20 mit insgesamt 134 Wohneinheiten, „MAX.life“ in der Maximilianstraße 43 mit 80 Apartments und 11 Eigentumswohnungen sowie das Projekt „EAST SIDE“ in der Ostendstraße 161/ 163 mit insgesamt 46 Wohneinheiten.