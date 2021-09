Potsdam: Mit der Beurkundung des letzten Apartments hat PROJECT Immobilien den Verkauf des Neubaus „Studio Living Potsdam P.1“ nun komplett abgeschlossen. 110 der insgesamt 214 Apartments wurden im Frühjahr bereits an „FG Wohninvest Deutschland“ verkauft. Die einzelnen Wohneinheiten sind bereits bezugsfertig. Der fünfgeschossige Wohnneubau befindet sich in der Pappelallee 14-17 in Potsdam und besitzt eine Gesamtwohnfläche von rund 5.670 qm.