PROJECT investiert in Quartiersentwicklung in Hohen Neuendorf bei Berlin

Berlin: Mehrere PROJECT Immobilienentwicklungsfonds haben das knapp 23.000 qm große Baugrundstück Oranienburger Straße 3 in Hohen Neuendorf angekauft. Ähnlich der Berliner Quartiersentwicklung in der Wendenschlossstraße 142 im Bezirk Treptow-Köpenick, die im Februar dieses Jahres von mehreren PROJECT Fonds erworben wurde, beteiligt sich der Kapitalanlage- und Immobilienspezialist nun ebenfalls an einer Quartiersentwicklung in Hohen Neuendorf. Hier soll energieeffizienter und zugleich bezahlbarer Wohnraum in attraktiver urbaner Lage entstehen.

Das Grundstück Oranienburger Straße 3 ist Teil der geplanten Zentrumsentwicklung von Hohen Neuendorf, mit der die Stadt Raum für Hunderte neuer Wohnungen im nördlichen Berliner Speckgürtel schaffen möchte. Das Grundstück liegt sehr zentral in Hohen Neuendorf in einer ruhigen Einfamilienhausbebauung. Derzeit ist das Anwesen noch mit einer Pagode im chinesischen Stil bebaut, die als Restaurant genutzt wird.