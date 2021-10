Wiesbaden : PROJECT hat den Ankauf eines knapp 4.300 qm großen Baugrundstücks im Stadtteil Dotzheim an der Wiesbadener Straße 63-65/Annastraße 8 für mehrere Publikumsfonds finalisiert. Die Planung sieht zwei Mehrfamilienhäuser mit ca. 50 Eigentumswohnungen und einer Kindertagesstätte vor. Auch die beiden aktuell in der Platzierung befindlichen Alternativen Investmentfonds »Metropolen 20« und »Metropolen 21« werden sich an der Investition beteiligen.