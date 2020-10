PROJECT startet Mietwohnungsbau in Köln

Köln : Mit dem Ankauf eines knapp 2.500 qm großen Grundstücks in der Venloer Straße 683 ist der Startschuss für das erste Bauvorhaben PROJECT Unternehmensverbunds im Kölner Stadtgebiet gefallen. PROJECT Immobilien plant die Errichtung eines Gebäudekomplexes mit voraussichtlich 58 Wohneinheiten sowie kleinteiligen Gewerbeeinheiten mit rund 5.000 qm. Das Projekt wird als langfristiges Bestandsobjekt im Mietwohnungsbau für einen institutionellen Spezial-AIF entwickelt. Die Franken setzen damit ihr »Develop and hold«-Konzept für diese Investorengruppe auch in der Rheinmetropole um.