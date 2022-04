Q-Park übernimmt die Tiefgarage „City Center“ in Nordheim

Grevenbroich/Nordheim: Q-Park übernahm zum 01.03.2022 die Tiefgarage „City Center“ in Nordheim, die im Rahmen eines langfristigen Pachtvertrages in das Portfolio übergegangen ist. Die Parkeinrichtung steht Kurz- und Dauerparkern zur Verfügung. Besucher des gleichnamigen Einkaufscenters oder der Northeimer Innenstadt haben jetzt die Möglichkeit, einen der 528 Stellplätze verteilt auf zwei Ebenen rund um die Uhr zu nutzen. Zusätzlich verfügt die Tiefgarage über insgesamt acht Stellplätze für mobilitätseingeschränkte Personen und 15 Frauenstellplätze, welche nah an den Ausgängen gelegen sind. 32 weitere Parkplätze außerhalb der Tiefgarage können über einen Parkscheinautomaten genutzt werden.