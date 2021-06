QMEDIS Analytics GmbH mietet Laborfläche im „H-LAB“ von PROJECT

Potsdam: Für den Büro- und Laborkomplex „H-LAB“ Am Mühlenberg 9 im Potsdam Science Park konnte die PROJECT Immobilien Gewerbe AG einen weiteren Mietvertrag abschließen. Die QMEDIS Analytics GmbH mietet rund 350 qm im ersten Obergeschoss des Gebäudes. Der Mietzeitraum beginnt am ersten Oktober 2021 und läuft über zehn Jahre plus einer Option auf Verlängerung.

Durch den neuen Mietvertrag mit dem Analytik- und galenischen Entwicklungslabor und den bereits erfolgten Mietvertragsabschluss mit der Universität Potsdam sind mittlerweile rund 68% der insgesamt ca. 4.600 qm großen Büro- und Laborfläche vermietet. Das Neubauprojekt ist bereits im Bau und wird voraussichtlich im vierten Quartal 2021 komplett fertiggestellt.

Erst vor Kurzem wurde das „H-LAB“ an die Warburg-HIH Real Estate verkauft. Die Vermietung der noch verfügbaren ca. 1.450 qm großen Mietfläche läuft weiterhin über die PROJECT Immobilien Gewerbe AG.