Quadoro erwirbt Neubauprojekt in Finnland für nachhaltigen Spezial-AIF

Finnland: Quadoro Investment GmbH die Kapitalverwaltungsgesellschaft des offenen Publikumsfonds Quadoro Sustainable Real Estate Europe, hat die Projektentwicklung „Boulevard Järvenpää“ in Südfinnland für den Fonds erworben. Das Neubauprojekt, das bis November 2022 fertiggestellt werden soll, befindet sich in Järvenpää, Verkäufer ist das Bauunternehmen YIT Finland Ltd.

Das Bürogebäude umfasst eine flexibel gestaltbare Mietfläche von rund 6.600 qm verteilt auf sieben oberirdische Etagen und ein Untergeschoss. Zudem wird das Objekt über mehr als 100 Parkplätze in der benachbarten Parkgarage verfügen.