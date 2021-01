Quantum und Universal-Investment kaufen Wohnquartier in Hamburg

Hamburg: Die Quantum Immobilien KVG und die Fonds-Service-Plattform Universal-Investment haben im Rahmen eines Forward Deals 366 Wohnungen am Überseering 30 in der City Nord für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) angekauft. Mit der Transaktion hat Quantum die Wohnungen für ein durch die Universal-Investment-Luxemburg administriertes Vehikel der BVK gesichert. Quantum übernimmt langfristig das Asset Management der Wohnungen. Verkäufer ist ein Joint-Venture aus dem Projektentwickler und Bauunternehmen Richard Ditting GmbH & Co. KG sowie der PEG – Projektentwicklungsgesellschaft Hamburg mbH. Die Fertigstellung für die Wohnungen soll bis Ende 2023 erfolgen.

Die freifinanzierten Wohnungen mit einer Gesamtmietfläche von rund 27.500 qm werden hochwertig ausgestattet und verfügen je nach Lage über Loggien bzw. Terrassen. In der hauseigenen Tiefgarage werden zahlreiche PKW-Stellplätze, teilweise mit E-Ladestation, errichtet. Zudem sind auf dem Areal über 950 Fahrradstellplätze vorgesehen. Die auf zwei Baukörper verteilten Wohneinheiten sind Teil der zukunftsorientierten Stadtquartiersentwicklung „Ipanema“. Auf einem rund 28.500 qm großen Grundstück entsteht ein unter nachhaltigen Gesichtspunkten geplantes, gemischt genutztes Ensemble mit insgesamt 520 sowohl freifinanzierten und als auch geförderten Wohnungen, sowie einen Büroturm mit 17.350 qm Büro- und 1.850 qm Gewerbefläche.