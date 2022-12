QUEST Funds meldet Vollvermietung am Neuen Wall 54

Hamburg: QUEST Funds hat die Modernisierung der Fassade und Innenbereiche des 5.560 qm Mietfläche umfassenden Büro- und Geschäftshaus LIV am Neuen Wall und damit die Neupositionierung des Gebäudes abgeschlossen. Auch die Büroflächen sind nun vollständig vermietet. 65% bzw. 3.614 qm der Immobilie entfallen auf Büros. Die letzten 800 qm im 3. Obergeschoss haben sich nun ein Personaldienstleister sowie ein Anbieter für virtuelle Rezeptions-Services gesichert. Zu den neuen Mietern, die das Gebäude in den letzten Monaten bereits bezogen haben, gehören Heartstocks, Smartenergy, Greenfield One Management sowie die Personalvermittler jobvalley, Lionment und Z1 Management.

Das dänische Einrichtungshaus Illums Bolighus war bereits beim Ankauf des Gebäudes Mieter der kompletten Einzelhandelsfläche. Die Immobilie ist Teil des „Urban Office RE“, einem Immobilienfonds, welcher von der Universal Investment für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) verwaltet wird. QUEST Funds agiert als Investment und Asset Manager des Portfolios.