QUEST Investment Partners beteiligt sich an Property Manager Albrecht Gebrüder & Co

Hamburg/Berlin: QUEST Investment Partners übernimmt zum 30. Juni 2021 die Mehrheit an dem Property Manager Albrecht Gebrüder & Co.. Damit das Immobilienunternehmen neben der Projektentwicklung und dem Fondsgeschäft in seinen dritten Geschäftsbereich ein. Beide Unternehmen arbeiten seit Jahren vertrauensvoll zusammen. Mit Dr. Philip Boll und Dr. Christoph Lück bleiben die geschäftsführenden Gesellschafter von Albrecht Gebrüder & Co. an Bord. Bei der Transaktion wurde QUEST Investment Partners von SNP Schlawien und Hansa Partner Rommel & Meyer beraten. Für Albrecht Gebrüder & Co. war Bird & Bird beratend tätig.