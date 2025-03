Quest Investment Partners erwirbt denkmalgeschützes Kontorhaus „Haus der Seefahrt“ in Hamburg

Hamburg: Quest Investment Partners erwirbt in einem Joint Venture das denkmalgeschütze Kontorhaus „Haus der Seefahrt“ an der Hohen Brücke 1 am Nikolaifleet. Das siebengeschossige Gebäude mit ca. 3.300 qm Mietfläche wurde zwischen 1909 und 1910 nach Plänen der Architekten Edgar Foßhag und Georg Schlepps errichtet. Zuletzt wurde es in den Jahren 1991 und 2012 umfassend saniert. Geplant ist ein umfassendes Refurbishment mit dem Ziel, die typische Kontorhaus-Architektur mit moderner Infrastruktur und nachhaltigen Standards weiter aufzuwerten.