Raue berät VALUES Real Estate bei zwei Immobilienankäufen

Berlin: Raue hat VALUES Real Estate beim Erwerb eines Bürogebäudes mit dem Jobcenter Hilden als Hauptmieter für seinen Fonds VALUES Public Sector beraten. Verkäufer der Immobilie ist Auric Investment. Daneben beriet Raue VALUES Real Estate beim Ankauf einer Kindertagesstätte für den institutionellen Kita-Fonds VALUES Daycare Invest.

Bei dem Objekt in Hilden handelt es sich um ein Bürogebäude mit 7.000 qm Mietfläche, das in den vergangenen Jahren für das Jobcenter revitalisiert wurde. Bei der Kindertagesstätte handelt es sich um ein Objekt in Frankfurt-Niederrad mit einer Mietfläche von rund 700 qm.