Bremen: Die Rautenhaus Spedition OHG hat eine rund 10.000 qm große Lagerhalle in einem Bestandsgebäude an der Senator-Apelt-Straße 100 angemietet. Mit der Anmietung der neuen Gewerbeflächen erhöht das 1950 gegründete Logistikunternehmen seine Kapazitäten innerhalb des Güterverkehrszentrums (GVZ) Bremen. Vermieter und Eigentümer ist die ZLB Zentrallager Bremen GmbH & Co. KG. Die Robert C. Spies Industrial Real Estate GmbH & Co. KG war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.