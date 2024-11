Real Blue erwirbt Seniorenwohnprojekt mit Nahversorgungsangebot in Rheine

Rheine: Die Real Blue Kapitalverwaltungs-GmbH hat für ihren offenen Spezial-AIF „Real Blue Senior Living“ ein weiteres Seniorenwohnprojekt mit integriertem Nahversorgungsanteil erworben. Verkäufer ist die Rheine O 210 GmbH & Co. KG, eine Projektgesellschaft der auf die Entwicklung und Projektsteuerung von Wohn- und Gewerbeimmobilien spezialisierten asp Projektsteuerung GmbH. Die Transaktion wurde steuerlich und rechtlich von Taylor Wessing beraten. Die technische und Umwelt Due Diligence lag bei Drees & Sommer.

Das rund 4.000 qm Mietfläche umfassende Objekt wird als KfW-40-Effizienzhaus errichtet. Zudem wird ein DGNB Gold-Nachhaltigkeitszertifikat angestrebt. Angeboten wird betreutes und seniorengerechtes Wohnen, ergänzt um einen Drogeriemarkt und ein Bäckerei-Café. Die Seniorenwohnnutzung in Form einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft mit insgesamt 23 Plätzen ist langfristig an die Bonitas Herford Krankenpflege GmbH & Co. KG vermietet.

Weiterhin verfügt das Objekt über zwölf 3-Zimmer-Seniorenwohnungen des betreuten Wohnens mit einem flexiblen Betreuungsangebot. Darüber hinaus gibt es 41 Tiefgaragenstellplätze sowie 48 ebenerdige Freistellplätzen zur Eigennutzung der Mieter im Objekt sowie zur Fremdvermietung.