Real I.S. beruft neue CEO mit Wirkung zum 1. Oktober 2024

München: Der Aufsichtsrat der Real I.S. AG hat Dr. Christine Bernhofer mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 zur Vorsitzenden des Vorstands (CEO) berufen. Die Immobilienexpertin folgt damit auf den langjährigen CEO Jochen Schenk, der aus Altersgründen seinen Vertrag nicht mehr verlängert.

Neben Christine Bernhofer wird wie bisher Bernd Lönner als stellvertretender Vorsitzenden dem Vorstand der Real I.S. Gruppe angehören. Ein Auswahlverfahren für einen dritten Vorstand ist mit den Schwerpunkten Investment und Asset-Management bereits in vollem Gange.

Vor ihrem Einstieg bei der Real I.S. war Christine Bernhofer in verschiedenen leitenden Positionen in der Immobilienwirtschaft tätig. Von 2016 bis 2023 war sie CEO der Swiss Life KVG und ab 2019 zusätzlich auch COO von Swiss Life Asset Managers Deutschland. Zuvor war sie Managing Director (CFO/COO) der UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH und Head of Fund Operations Real Estate Europe der UBS Global Real Estate. Bis 2005 war Bernhofer Managing Director (CFO/COO) der TMW Pramerica Property Investment und dabei unter anderem verantwortlich für den Aufbau der Kapitalanlagegesellschaft und für die Entwicklung der Unternehmensstrategie.