Real I.S. erwirbt Büroimmobilie „OBH“ in Luxemburg

Luxemburg: Die Real I.S. AG hat für den Immobilien-Spezial-AIF „BGV VI“ die zentral auf dem Kirchberg gelegene Büroimmobilie „OBH“ erworben. Verkäufer ist die luxemburgische Investmentgesellschaft Batipart Group.

Das 2020 fertiggestellte Bürogebäude „OBH“ verfügt über etwa 10.500 qm Mietfläche, die sich auf insgesamt sieben oberirdische Stockwerke aufteilen. Darüber hinaus stehen den Mietern 174 Pkw-Stellplätze in einer eingeschossigen Tiefgarage zur Verfügung.

Real I.S. wurde rechtlich und steuerlich durch die Kanzleien Loyens & Loeff und Noerr beraten und KPMG trat als Financial Advisor auf. Die technische Beratung erfolgte durch Drees & Sommer. Die Batipart Group nahm die Dienste von Elvinger Hoss Prussen und ATOZ in Anspruch.