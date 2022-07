Real I.S. erwirbt Hotels der Marke „Hampton by Hilton“ und „Premier Inn“ in Stuttgart

Stuttgart: Die Real I.S. AG hat zwei Hotels der Marke „Hampton by Hilton“ sowie „Premier Inn“ im Rahmen eines Club Deals für zwei Versorgungswerke erworben. Verkäufer ist eine Projektgesellschaft der Matthäus Schmid Bauunternehmensgruppe.

Die 2021 fertiggestellten Hotels befinden sich in der Wolframstraße in Stuttgart und bieten insgesamt rund 15.600 qm mit 300 Zimmern. Darüber hinaus befinden sich in beiden Hotels insgesamt 40 Pkw-Stellplätze. Die zwei Hotels befinden sich in zentraler Lage im Europaviertel.

Real I.S. wurde durch die Anwälte GSK Stockmann begleitet. Die technische Beratung erfolgte durch BRAND BERGER und die Vermittlung über E & G Real Estate. Für den Verkäufer war Breyer Rechtsanwälte tätig.