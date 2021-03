Real I.S. erwirbt Logistikzentrum bei Den Haag

Den Hoorn/NL : Real I.S. AG hat ein neues Logistikzentrum mit einer Fläche von mehr als 15.500 qm in der Nähe von Den Haag für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VII Europa“ erworben. Verkäufer ist ein Joint Venture zwischen dem Projektentwickler Delta Development Group und European Logistics Real Estate Partners. Künftiger Mieter der Immobilie ist der schwedische Hersteller von Maschinenwerkzeugen Sandvik. Laufzeit des Mietvertrags beträgt 15 Jahre mit Verlängerungsoption. Real I.S. wurde bei der Transaktion von DLA Piper, Loyens & Loeff und Savills fachlich beraten. Als Berater von Delta und ELREP fungierte die Kanzlei Houthoff Advocaten.