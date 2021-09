Deventer/NL: Die Real I.S. AG hat das Nahversorgungszentrum „Keizerslanden“ in der für den Immobilien-Spezial-AIF „Real I.S. BGV VIII Europa“ erworben. Verkäufer ist Orange Capital Partners. Das Nahversorgungszentrum verfügt über 10.807 qm Einzelhandelsfläche, die sich auf insgesamt 33 Geschäfte verteilen. Die Real I.S. AG wurde bei dieser Transaktion von Brickstone Retail Beheer und Houthoff Advocaten unterstützt. Orange Capital Partners wurde von CBRE und Loyens & Loeff beraten.