Real I.S. erwirbt Nahversorgungszentrum in Peißenberg

München/ Peißenberg: Die Real I.S. AG kauft für den „Real I.S. Regionalfonds Süddeutschland“ das rd. 5.650 qm große Nahversorgungszentrum an der Hochreuther Straße in Peißenberg von der Küblböck Unternehmensgruppe. Die Fertigstellung des Objekts erfolgte im Frühjahr 2023. Ankermieter sind EDEKA, LIDL und Müller. Das Objekt erfüllt den KfW-55EE-Standard, die Energieversorgung erfolgt zum Teil über drei mieterbetriebene Photovoltaikanlagen auf dem Dach, das zusätzlich begrünt ist.

Blank Real Estate fungierte als Makler, die technische Beratung erfolgte durch die Kroll REAG GmbH, die rechtliche durch Noerr.