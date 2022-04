Real I.S. erwirbt weiteren Gebäudeteil mit 33 Wohnungen im Marina Village nahe Dublin

Dublin: Die Real I.S. AG hat den 33 Wohneinheiten umfassenden Block D des Marina Village in Greystone für den Immobilien Spezial-AIF „BGV IX“ erworben. Der Bauabschnitt umfasst insgesamt ca. 3.310 qm Mietfläche sowie 33 Stellplätze. In dem Quartier hatte die Real I.S. bereits die Wohnblöcke E-H erworben. Verkäuferin ist jeweils die Glenveagh Homes Limited. Die Fertigstellung ist für Dezember 2023 avisiert.

Die rechtliche Beratung der Real I.S. erfolgte durch William Fry, die steuerliche Beratung durch KPMG und die kaufmännische Beratung durch Knight Frank und LivConsult. Watts übernahm die technische Beratung.