München: Real I.S. vermietet langfristig 1.600 qm Büro- und Lagerfläche im gemischt genutzten Objekt „Leitwerk“ in Au-Haidhausen an die QUBIG GmbH. Real I.S. hatte die im Jahr 2000 errichtete und 2015 modernisierte, 40.000 qm große Multi-Tenant-Immobilie „Leitwerk“ im Sommer 2015 für zwei ihrer institutionellen Fonds erworben. BNP Paribas Real Estate vermittelte.