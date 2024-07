Real I.S. vermietet Bürofläche im „Anthémis“ in Lyon

Frankreich: Real I.S. hat ca. 1.345 qm Bürofläche in dem Multi-Tenant-Objekt „Anthémis“ in Lyon an das französische Ingenieur- und Technologieberatungsunternehmen Société pour l’Informatique Industrielle (SII) vermietet.

„Anthémis“ besteht aus zwei siebenstöckigen Gebäuden, die unabhängig voneinander betrieben werden können, und erstreckt sich über eine Fläche von fast 20.000 qm inklusive 16.100 qm Bürofläche. Das Objekt wurde 2013 von Real I.S. im Auftrag des „Fonds BGV V“ erworben und befindet sich am Standort 118–126 Boulevard Vivier Merle (Lyon 3e), am Südeingang von Part-Dieu.

Neben den integrierten Services, die den neuen Ansprüchen am Arbeitsplatz gerecht werden, sind Stellplätze für Zweiräder und Ladestationen für Elektrofahrzeuge bereitgestellt. Der Mietermix des „Anthémis“ setzt sich zusammen aus namhaften französischen Unternehmen und Organisationen: AÉSIO Mutuelle, l’Apec, la Chambre régionale des comptes, Citwell, EDF, Enedis, l’ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, l’IFPASS sowie Téléperformance.