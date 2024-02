Paris: Real I.S. vermietet das rd. 1.445 qm große Bürogebäude in der 53 Avenue Hoche an das Luxusmode- und Konfektionshaus Cerruti 1881. Nach einer umfassenden Umstrukturierung und Modernisierung wird das historische Gebäude ab März der neue Hauptsitz von Cerruti mit Atelier und Designstudio.

Die Real I.S. ist seit über 10 Jahren in Frankreich ansässig: Die Pariser Niederlassung managt insgesamt 35 Immobilien in Frankreich, Belgien und Luxemburg mit einem Gesamtwert von ca. 2,1 Mrd. Euro.