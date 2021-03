München: Realkon Immobilien hat rund 9.500 qm Einzelhandelsfläche in der ehemaligen Karstadt-Fläche am Olympia Einkaufszentrum an der Riesstraße 61 in München an den traditionsreichen süddeutschen Textil- und Schuhanbieter SCHMID vermittelt. Die Eröffnung ist für Ende April dieses Jahres geplant. Vermieter des ehemaligen ist die Redevco.