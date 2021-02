Realogis berät Falketrans in Hamburg-Billbrook

Hamburg: Realogis hat die Falketrans Möbelspedition GmbH & Co. KG bei der Erweiterung und Optimierung der Lager- und Kommissionier-Flächen erfolgreich beraten. Falketrans mietet in der Bredowstraße 20 in Hamburg-Billbrook eine Einheit mit 2.200 qm Logistikfläche sowie ca. 265 qm Bürofläche und zehn Pkw-Stellplätze sowie einen Lkw-Stellplatz von der BEOS AG. Die insgesamt 27.000 qm Nutzfläche umfassende Logistikanlage befindet sich im Herzen des Hamburger-Industriegebiets Billbrook. Sie wurde Anfang der 90er Jahre auf einem rund 42.500 qm großen Grundstück errichtet.