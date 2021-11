REALOGIS berät Family Office bei Akquisition des früheren Intaurus Firmensitzes

Dachau: Im Rahmen eines Asset Deals hat Realogis den früheren Hauptsitz der Intaurus Unternehmensgruppe am Markt platziert. Das Light Industrial Objekt in der Rudolf-Diesel-Straße 12 besteht aus einem mehrteiligen Gebäudeensemble auf einem ca. 8.500 qm Grundstück. Durch die Errichtung eines neuen Firmensitzes in der Dachauer Kopernikusstraße und Bezug im Jahr 2020, war das Objekt für den Investor, Entwickler und Verwalter von ausgewählten Industrie-, Logistik- und Gewerbeimmobilien nicht mehr betriebsnotwendig geworden.

Knapp die Hälfte der insgesamt ca. 5.900 qm Lager-, Produktion- und Büroflächen entfallen auf einen 2.500 qm umfassenden, durch Intaurus 2015 für den heutigen Nutzer errichteten Neubau. Die anderen Bestandsgebäude und ihre Anbauten bieten ca. 2.500 qm (Baujahr 1989) sowie 810 qm (Baujahr 1966) Lager- und Gewerbeflächen. Hinzu kommen insgesamt 58 Pkw-Stellplätze. Die Liegenschaft ist zu 95% langfristig an einen Einzelnutzer vermietet. Käufer ist ein Family Office aus Bayern.