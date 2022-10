Düsseldorf: Die Ultimate Padel Germany GmbH hat einen Standort in Düsseldorf eröffnet. Auf Beratung und Vermittlung von Realogis hat das schwedische Unternehmen, das unter dem Slogan „We are Padel“ den Mix aus Squash und Tennis auch in Deutschland populär machen will, eine 3.300 qm große moderne Halle mit der Adresse Am Gatherhof 57angemietet. Das Objekt befindet sich im Eigentum des Corporate Real Estate Fund Germany III der BEOS AG.