Realogis erzielt weiteren großen Mietvertragsabschluss im Münchener Süden

Weilheim : Auf Vermittlung von Realogis hat die Reifen Baierlacher GmbH einen 10-Jahres-Mietvertrag mit Option in einer Bestandsimmobilie in Weilheim im Süden von München abgeschlossen. Eigentümer ist RER Ruppert Real Estate. Die Immobilie bietet insgesamt ca. 15.500 qm Nutzfläche und befindet sich 40 km entfernt von München. In der Vergangenheit war sie Firmensitz von der K&L GmbH & Co. Handels-KG. Aktuell werden ca. 9.500 qm nutzerspezifisch modernisiert und auf die Bedürfnisse des neuen Mieters umgebaut.