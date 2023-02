Ronnenberg: In der Metropolregion Hannover hat Realogis eine 8.300 qm umfassende Gewerbeeinheit mit Logistikflächen vermittelt. Ein Logistiker hat einen langfristigen Mietvertrag mit Option über ca. 8.100 qm Hallen- und ca. 190 qm Bürofläche in der Berliner Str. 1-3/ Chemnitzer Str. 11-13 in abgeschlossen. Eigentümerin ist die CTP Deutschland B.V., sie hatte 2018 den Gewerbekomplex in Ronnenberg erworben.