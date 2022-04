REALOGIS siedelt Unternehmen in Niedrigenergie-Solitär an

Hamburg: Im Gewerbegebiet Jacobsrade in der Metropolregion Hamburg hat ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen einen langfristigen Mietvertrag in einem Solitärobjekt gezeichnet. Auf Vermittlung von Realogis bezieht die Glomeditrans GmbH zum 1. September 2022 insgesamt 580 qm Hallen- und ca. 190 qm Bürofläche in der Jacobsrade 74 in Siek.

Bei dem Solitärobjekt handelt es sich um eine in Holzbauweise errichtete Halle sowie um ein auf zwei Ebenen aufgeteiltes Büro im Industriecharme, mit direktem Zugang zum Hallenkomplex. Hinzu kommt eine videoüberwachte Außenfläche mit fünf Pkw-Stellplätzen sowie zwei Wallboxen für Elektroautos.