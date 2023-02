Kerpen: Die Computacenter AG & Co. oHG expandiert nur 50 m Luftlinie vom Stammsitz in Kerpen-Sindorf und mietet ca. 26.400 qm Logistikfläche am Europaring 34-40 über Realogis. Zum Objekt gehören über 14.600 qm Hallen-, 6.300 qm Büro- sowie 4.650 qm Service- und 850 qm Mezzaninefläche sowie 432 Pkw-Stellplätze. Vermieter ist ein privater Investor.