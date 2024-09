Stuttgart: Realogis hat an die die ORAO GmbH rd. 1.980 qm Produktions- sowie 660 qm Bürofläche in einer Single-Tenant-Immobilie in der Region Karlsruhe vermittelt.

Die Immobilie ist umfriedet und Teil eines rund 50.000 qm großes Gewerbeareals mit gutem Zugang zur Autobahn A5. Eigentümer ist ein privater Investor.