München: Auto Eder hat auf Beratung und Vermittlung von Realogis einen langfristigen Mietvertrag in Am Mossfeld abgeschlossen. Es dient zukünftig als „Hand over Center“ für Neuwagen der schwedischen Elektroauto Marke Polestar. Eigentümer des Solitärs im Stahlgruberring 53 ist die Schwaiger Group GmbH. Dem Nutzer stehen 220 qm Hallenfläche und 615 qm Freifläche zur Verfügung.