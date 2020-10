Redevco: Alte und neue Mieter in Berlin, Münster und Rostock

Berlin/Münster/Rostock : Die Redevco Services Deutschland GmbH meldet drei Vermietungserfolge! So bleibt der Systemgastronom Vapiano dem Geschäfts- und Wohnhaus ALEA 101 nahe des Berliner Alexanderplatzes als Mieter erhalten. Für die bestehende Vapiano-Fläche von rund 1.100 qm wurde ein neuer 10-Jahres-Mietvertrag abgeschlossen. Die Wiedereröffnung des Restaurants fand am 7. Oktober statt.

Bereits Anfang August 2020 hat die Drogeriekette dm ihr neues Geschäft mit 840 qm in dem von Redevco verwalteten C&A-Gebäude in der Ludgeristraße in Münster eröffnet. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 13 Jahren.

Im C&A-Haus in der Kröpeliner Straße 34/36 in Rostock hat Redevco ebenfalls vorher von dem Modefilialisten genutzte ca. 370 qm für fünf Jahre an JD Sports vermietet. Die Eröffnung des neuen Ladens soll Anfang Dezember d. J. erfolgen.